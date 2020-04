Mit Bio Kreativbäckerei – Markus Kürrer KG startete er an drei Standorten (Ernstbrunn, Stockerau & Leobendorf) mit 15 Mitarbeitern in die Selbständigkeit.

Auch seine Frau Nina Kürrer ist in den Betrieb eingestiegen. Die Bio-Bäckerei zeichnet sich durch viele kreative und besondere Backwaren aus. Die biologischen Rohstoffe (mit hoher Qualität) kommen aus der nahen Umgebung. „Auch jetzt in der Krise ist es uns ein Anliegen für unsere Kunden da zu sein“, so der Jungunternehmer.

„Wir haben uns mit einem Personenbeförderer aus dem Ort zusammengeschlossen, der für uns die ,Nachhause-Lieferungen‘ übernimmt. So ist nicht nur uns, sondern auch ihm geholfen“, erklärt Markus Kürrer. „Weiters werden ab sofort auch die Produkte im Gmoabauernlodn - dem Selbstbedienungsladen in Niederkreuzstetten sowie im Hofladen Bio Obstbau Filipp in Bogenneusiedl und im Hofladen von Schwarz Wolfgang Henni‘s Bio-Wiesen-Ei in Niederhollabrunn angeboten“, erzählt der Gründer mit Engagement in der momentanen Krise.

Mehr Infos:

Kontakt: Hoher Hausberg 3

2115 Ernstbrunn

bio@kreativbaeckerei.at

02576 23 30

0699 817 961 43

