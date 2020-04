Elvis Jarni ist Geschäftsführer der am 11.02.2020 gegründeten Firma Jarni Elvis e.U. mit Sitz in der Watzekgasse 17 in 2230 Gänserndorf.

„Nach mehr als 20-jähriger Erfahrung als Bauleiter für Fassaden und Innenputze bin ich stolz darauf, im Februar 2020 meine Firma JarniBau in Gänserndorf eröffnet zu haben. Unsere Leistungen beinhalten die Herstellung von Vollwärmeschutzfassaden, Innen & Außenputze sowie Sanierungen durch zertifizierte Facharbeiter. Professionelle Unterstützung bei meinem Schritt in die Selbstständigkeit, als auch nach der Gründungsphase erhielt ich von Mag. Peter Paffel, Berater der riz up, der Gründeragentur des Landes NÖ. Meinen Kunden biete ich Betreuung von der Angebotslegung bis zur Fertigstellung des Gewerkes sowie persönliche und intensive Beratung. Mein Material, das ich als Verarbeiter benötige, beziehe ich von namhaften österreichischen Unternehmen. Unser Ziel ist es dem Kunden qualitative, saubere und pünktliche Arbeit zu liefern, und dem Kunden einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ein zufriedener Kunde ist die Visitenkarte unseres Unternehmens“, erzählt der frischgebackene Unternehmer über sein Angebot.

Mehr Infos:

Kontakt: www.jarnibau.at

0660/940 78 45

office@jarnibau.at

