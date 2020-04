Als Monika Boschmeier vor etlicher Zeit gesundheitliche Probleme hatte konnte ihr die Schulmedizin nicht wirklich zufriedenstellend helfen. „Da ich großes Interesse an der Naturheilkunde und Alternativheilmethoden habe, fand ich Hilfe durch Anwendungen der Humanenergetik. Die dadurch erzielten Erfolge mit diesen Arbeitsmethoden haben mich derart beeindruckt, dass ich selbst Ausbildungen zur Humanenergetikerin absolvierte. Am 1. Jänner 2020 ging ich mit meiner Energetikpraxis in die Selbstständigkeit.

Unsere Gesundheit und Wohlbefinden kann durch verschiedene Einflüsse beeinträchtigt werden. Die Humanenergetik soll eine Hilfestellung zur Erreichung der körperlichen und energetischen Ausgewogenheit sein. Um die Auswirkungen von Über- oder Unteraktivität des Energiesystems bzw. energetische Blockaden zu behandeln, wird den Ursachen auf den Grund gegangen.

Mit dem Muskeltest, der den Zugang zu unserem gespeicherten Informationsmuster bietet, testen wir die optimalen und individuellen Techniken aus.

So wird dem Klienten durch Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskräfte ermöglicht, mehr Lebensfreude zu gewinnen.

Ergreifen Sie die Möglichkeit, Ihr Leben positiv zu beeinflussen! Ich möchte Ihnen dabei helfen!

Mehr Infos:

Kontakt Monika Boschmeier: 0680 / 140 33 99

