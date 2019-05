Aufgrund massiver Rückenbeschwerden sowie nach einer Operation an der Wirbelsäule wurde Johann Holcmann ein aktives Rückentraining angeraten. Nach mehreren Jahren aktiv im Fitnessstudio kam ihm die Idee, in diesem Geschäftsbereich selbst den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. „Zwischenzeitlich hatte meine Gattin ebenso Probleme mit dem Bewegungs- und Stützapparat.

Daraufhin trainierte meine Frau anfangs mit den Smoveys und in späterer Folge mit dem bellicon-Trampolin. Nach und nach wuchs die Geschäftsidee, ein Fitnessstudio mit mehreren Gruppenkursen sowie Betreuung auf der Fläche bzw. an den Geräten anzubieten. Anfang 2018 starteten wir in Hollabrunn mit unserem Fitnessstudio Salus & Forma.

Nach einem erfolgreichen Jahr sind wir an unserem neuen Standort in der Josef Weisleinstr. 18 in Hollabrunn zu finden. Wir bieten unseren Kunden ein abwechslungsreiches Programm mit Gruppenkursen, Milon-Zirkel, Trainerbetreuung, Wellnessbereich, Solarium, Outdoorzone. Weiters kann man Kegelbahn und Squash stundenweise mieten. Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen, unsere Kegelbahn und Squash zu nutzen. Wir haben auch ein kleines Bistro, wo man gesunde Snacks, Eiweißgetränke, Iso-Getränke nach dem Training oder in gemütlicher Runde zu sich nehmen kann“, so Holcmann.

Mehr Infos:

Kontakt Johann Holcmann: 02952/30 008

www.salusforma.at

