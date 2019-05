Das Warten für Fans der Marke Miele in BADEN und Umgebung hat nun ein Ende. „Am 15. Mai feierten wir unsere Neueröffnung des Miele Centers Matousek in BADEN“, erklärt Karl Matousek, Geschäftsführer und Inhaber des Miele Centers. „Wir stehen für höchste QUALITÄT und ausgezeichnetes SERVICE. Zu unseren hochwertigen Produkten der Firma Miele, bieten wir natürlich auch ein ausgezeichnetes Service.

Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Altgeräteentsorgung stehen Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung. Beratung und Kauf vor Ort, online oder auch persönlich bei Ihnen zuhause – auch dieser Premium Service wird Ihnen nach Terminvereinbarung angeboten – Sie entscheiden! Unser Miele Vertragskundendienst hilft Ihnen gerne bei sämtlichen Reparaturen, Serviceleistungen und sonstigen Belangen rund um Ihr Miele Gerät weiter. Sowohl bei Garantie, als auch bei normalen Kundendienstleistungen handeln wir immer zum Wohl unserer Kunden und bemühen uns stets um kulante Lösungen.

Natürlich warten auch laufend attraktive Angebote und die größte Auswahl an Miele Produkten in der Region auf Sie. In unserem innovativ ausgestatteten Schauraum, präsentieren wir Ihnen die neueste und modernste Miele Haushaltstechnik – das meiste sogar vorführbereit!“ so der Jungunternehmer über sein Angebot.

