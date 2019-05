„Bereits vor 20 Jahren meinte mein Vater, ‚mach mit dem kreativen Basteln ein Geschäft auf‘, aber in diesem Alter sind andere Dinge wichtig…“, erzählt Sabine Kopal. „Die kreative und organisatorische Ader ist im Laufe der Jahre gewachsen und ich beschloss, meinen Traum zu verwirklichen. Daher habe ich mich im April 2019 mit meiner Leidenschaft selbstständig gemacht.“

„Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll“ ist ihr Zugang. „Ich organisiere, dekoriere, begleite mit Herz und Liebe bei Geburtstagen, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern, saisonalen Events und Veranstaltungen im B2B. Bei einem persönlichen Erstgespräch werden das Ereignis, die individuellen Wünsche, genauso wie das ‚Wenn-und-Aber‘ und das ‚Unbedingt‘ besprochen.

Jede Feierlichkeit wird mit Wohlfühlcharakter gestaltet und auf die Bedürfnisse des/r KundIn abgestimmt“ so Sabine Kopal. „Kaufentscheidend für den/die KundIn sollen ICH, meine Individualität, meine Kreativität und meine persönliche Betreuung sein. Nach Zusage des/r KundIn wird losgelegt. Besonders wichtig ist ein für den/die KundIn unkomplizierter laufender Austausch – bis zum großen Tag: persönlich, telefonisch, postalisch, per E-mail und/oder WhatsApp. Das mir entgegengebrachte Vertrauen bestätigt mir täglich, dass der Schritt in die Selbstständigkeit goldrichtig war“.

wunschkraut@gmail.com

www.wunschkraut.com

