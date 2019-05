Nach zehn Jahren in der Wirtschaft und einer fünfmonatigen Reise durch Südostasien, entschloss sich Mag. Verena Ulrich mehr mit Menschen zu arbeiten. Sie absolvierte eine 3-jährige Shiatsu-Ausbildung und hat nun ihre Shiatsu-Praxis „Shiatsu RuhePunkt“ in Eichgraben eröffnet. Shiatsu ist eine Behandlungsmethode, die auf traditioneller chinesischer Medizin (TCM) basiert. Durch Druck mit Fingern, Händen, Ellenbogen und Knien wird ein Ausgleich im Körper geschaffen.

Der Name „Shiatsu RuhePunkt“ ist Programm. Eine Shiatsu-Behandlung ermöglicht es, den Alltagsstress zu vergessen und den Körper wieder besser zu spüren. Shiatsu hilft auch bei einer Vielzahl von körperlichen und seelischen Beschwerden. Mag. Verena Ulrich hat im Rahmen ihrer Ausbildung eine Studie zum Thema „Chronische Schmerzen“ durchgeführt und festgestellt, dass Shiatsu bei chronischen Beschwerden wie Migräne, Gelenksbeschwerden, Rückenschmerzen u.v.m. sehr wirksam sein kann.

Eine Shiatsu-Behandlung findet in bequemer Kleidung auf einer Matte statt und dauert in etwa 50 Minuten. Eingangs findet ein Gespräch statt, um gezielt auf die Wünsche und Beschwerden der KlientInnen eingehen zu können. „Das Ziel meiner Arbeit ist es Körper, Geist und Seele meiner KlientInnen zu berühren und so den Gesundheitszustand sowie die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern“.

Kontakt: www.shiatsu-ruhepunkt.at

