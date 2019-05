Dipl. Kosmetikerin Zaneta Kozelska freut sich ab sofort darauf, ihre Kunden und KundInnen professionell zu beraten und die Behandlungen auf die persönlichen Bedürfnisse jedes einzelnen abzustimmen. Ihre Interessen galten immer schon den Themen „Schöne, gesunde Haut, vitaler Körper und gepflegte Erscheinung“ und dadurch machte sie auch ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf.

Nach abgeschlossener make up Artist und Kosmetik Lehre, durfte sie in einem Wiener Kosmetiksalon Erfahrungen im Bereich der Derma Kosmetik sammeln. Nach absolvierter Meisterprüfung erfüllte sie sich ihren Traum vom eigenen Kosmetik Studio. Ihr Angebot umfasst ganzheitliche klassische Kosmetik mit Naturprodukten sowie Derma kosmetische Behandlungen mit hochwertigen Produkten und modernen Geräten auf hohem Niveau.

Ankommen, entspannen, Körper und Seele verwöhnen lassen im Kosmetikstudio Zaneta in der Gemeinschaftspraxis Ehefrank in Tulln an der Donau, Nibelungengasse 11. Unterstützung holte sie sich von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, welche sie bei den einzelnen Schritten begleitete. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Zaneta Kozelsk: 0676 / 57 01 051

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats