Nach über 15 Jahren Erfahrungen als Damenkleidermacher im Modebusiness beschloss Anna Petrovcinova fortan ihre eigene Kollektion zu entwerfen und gründete das Label Anna Petrovcinova. „Meine Mutter war meine größte Inspiration. Zu meiner Erstkommunion nähte sie mir meine erste „Robe“. Obwohl sie keine gelernte Schneiderin war, entwarf und fertigte sie mein Kleid mit viel Geduld und Liebe zum Detail an.

Das war die Zeit in der ich mich für Mode zu interessieren begann“, so die Gründerin. In ihrer neuen Boutique und Showroom designt und produziert die Modedesignerin exklusive Mode für Damen. Ihre Modelle können sich sehen lassen und zeichnen sich durch sorgfältige Handarbeit aus hochwertige Materialen - großteils Handarbeit und bemahlten und bestickten Kleidern aus.

Anna Petrovcinova holt ihre Inspiration in der Kunst, vor allem in der bildenden Kunst. „Typisch für meine Modelle sind tragbare Alltags- sowie Anlasskleider, die man gut zu eleganten Schuhen aber auch zu Sneakers kombinieren kann“, so die Jungunternehmerin.

Unterstützung holte sich Anna Petrovcinova von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, welche sie bei den einzelnen Schritten begleitete. Ob Beratungen, Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: www.facebook.com/AnnasModeAtelier/

www.riz-up.at

