Die Geschäftsidee eine freie Motorradwerkstätte aufzumachen entstand bei seiner langjährigen Tätigkeit als Werkstätten Leiter bei der Firma Hentschl in Krems. So machte er sich auf die Suche nach einem geeigneten Betriebsort und wurde im Gewerbegebiet in Grafenwörth fündig.

Durch seine Ausbildung als Meister und über 25-jährigen Erfahrung hat er sich auf die Selbständigkeit gründlich vorbereitet. Seit der Gründung am 4. Juli 2017 wurde das Serviceangebot kontinuierlich erweitert. BikeTechnik bringt Sie in Fahrt egal ob es sich um: Service & Reparatur, Reifenservice, Vergaserreinigung & -instandsetzung, Zubehörmontage, Ersatzteilversorgung, Motor & Getriebereparatur oder §57a Überprüfungen handelt.

Bei BikeTechnik sind Sie immer an der richtigen Adresse. Umfangreiche Unterstützung erhielt Andreas Trödhandl von riz up, der NÖ Gründeragentur. Ob individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: 0680/3028892

www.biketechnik.at

www.riz-up.at

