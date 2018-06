Ihre langjährige Tätigkeit als Software-Expertin hat sie in die Online-Welt geführt und ihre Begeisterung dafür stetig wachsen lassen. Deshalb hat sie es sich zum Ziel gesetzt, Menschen dabei zu helfen, ihr Business online zu bringen und ihnen die Scheu vor der Technik zu nehmen. „Auf meinem Weg hat mich u.a. Gregor Haslinger von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreichs begleitet und mir die Scheu vor der Selbständigkeit genommen“, so Astrid Brückner. Ihre Dienstleistungen sind auf EPUs und KMUs zugeschnitten:

Wer nach außen hin sichtbar sein möchte, dem hilft sie bei der Erstellung der Webseite und gibt Kurse für jene, die es gern selbst machen möchten. Dabei hat sie sich auf Wordpress spezialisiert.

Die Gründerin bietet auch eine Online-Plattform für jene an, die einen internen (Schulungs-)Bereich für Mitarbeiter & Kunden aufbauen möchten.

Zudem ist sie seit März 2018 geprüfte Datenschutzexpertin und bietet auch bei der Umsetzung der DSGVO Hilfe an.

Speziell für EPUs hat sie eine Vorlage erstellt, mit der v.a. kleine Unternehmen rasch datenschutzkonform werden!

Mehr Infos:

Kontakt: www.basstrid.at

www.riz-up.at

