Nachdem die berufliche Herausforderung an ihrem Arbeitsplatz schon länger nicht mehr passte, besprach sie diesen Schritt immer wieder mit ihrem Mann Johannes. „Er unterstützte meinen Wunsch und motivierte mich immer wieder mit dem Zuspruch – „Du kannst das!“ Nach 35 Jahren Bürotätigkeit im Bau & -Gartenbereich wagte ich im September 2017 die Eröffnung der Boutique GranDoris in der Beletage in Gänserndorf“, erzählt die Gründerin stolz.

Dort werden internationale Modeneuheiten und edler Modeschmuck, Schmuck aus Silber mit Halbedelsteinen, passend zum Outfit, auf diversen Fachmessen in Salzburg, Mailand, Berlin oder München eingekauft und zu moderaten Preisen angeboten. Die moderne, lässige Frau im Alter von 35 bis …+/-, die sich gerne gut anzieht, auf Qualität achtet, findet die perfekten, innovativsten Outfits von Größe 34 – 48. „Ob schrill bunt oder pastellfarben, heuer ist alles erlaubt“, erklärt Doris Kowar die heurige Modesaison.

Die Boutique GranDoris ist der richtige Ort, um für jeden Anlass das passende Outfit zu finden! Elegante Blazer, sowie bezaubernde Sommerkleider, Jeans mit bequemer Passform, Hosen im floralen Design und bunte Shirts hält die Boutique in ihrem Repertoire. Ein Besuch in der Boutique GranDoris wird zum buntfröhlichen Erlebnis mit „hoher Trefferquote“!

Mehr Infos:

Kontakt: www.grandoris.at

www.riz-up.at

