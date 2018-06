Sie wollen Ihr Leben beschwerdefrei genießen ohne Medikamente nehmen zu müssen? Dann sind sie bei Doris Reumann genau richtig. „Menschen zu helfen war schon immer mein Wunsch und wurde zu meiner Berufung. Nach meiner Ausbildung wage ich nun den Schritt in die Selbständigkeit“, erzählt die Gründerin.

Ihre Arbeit beruht auf dem 5 Ebenen Heilmodell aus der ind. Yogalehre. Es ist eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen: Körper-Geist und Seele. „Ich biete meinen Kunden eine komplexe Körperanalyse bezüglich Vitamin und Mineralstoffhaushalt, das Aufarbeiten von traumatischen Erlebnissen, Harmonisierung div. körperlicher und seelischer Beschwerden, Austesten und lösen von Allergien und Wirbelsäulentechnik an“, so Reumann.

Negative Glaubenssätze und Gedankenmuster können so ausfindig gemacht und gelöst werden, um das Unterbewusstsein neu zu prägen, was sich auf das Lebensgefühl positiv auswirkt. Mit Hilfe der Kinesiologie schaffte es auch Doris Reumann, sich aus schwierigen Lebenssituationen zu befreien. Durch ihre Erfahrungen in Kombination mit ihrer fachlichen Kompetenz, kann sie sich gut in die körperlichen und seelischen Herausforderungen ihrer Klienten einfühlen und diese individuell lösen.

Eine Behandlung dauert etwa 1 Stunde, je nach Behandlung liegt der Preis zwischen 50 und 80 Euro. Arbeitszeiten: montags bis freitags von 8.00 – 18.00.

Mehr Infos:

Kontakt Doris Reumann: 0650/9216207

www.riz-up.at

