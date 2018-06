Nach Abschluss ihrer Ausbildung zur Dipl. psychosozialen Beraterin/Ehe- u. Familienberaterin entschied sich Elke Allram zur Selbständigkeit, um mit Hilfe strukturierter Gesprächsführung und Nutzung unterstützender Methoden das geistige, seelische, körperliche und soziale Wohlbefinden der KlientInnen zu fördern.

Ihre Beratung umfasst zahlreiche Themen: Herausforderung durch neue Familiensituationen, Trennung, Scheidung, Spannungen in Patchwork-Familien, Familiäre Probleme, Konfliktsituationen mit Kindern, Generationenkonflikte, Suchterkrankungen in der Familie, häusliche Gewalt, Konflikte am Arbeitsplatz, Jobverlust, Stress, Verlust von nahestehenden Personen, Persönlichkeitsentwicklung, Neuorientierung, Entscheidungsfindung, Umgang mit Veränderungen, Umgang mit Ängsten, Blockaden, Unsicherheit, innere Unruhe…& Teamcoaching.

„Ich biete in belastenden Situationen professionelle Hilfestellung, um geeignete Schritte zur Bewältigung zu setzen. Oft bedarf es nur einiger Impulse die helfen, aktuelle Probleme aus einer anderen Perspektive zu betrachten. In meiner Praxis in Waidhofen/Thaya berate ich in Einzel-, Paar- oder Gruppengesprächen, dabei zählt die Verschwiegenheit zum Berufsethos“, erklärt die Gründerin. Psychosoziale Beratung ist Hilfe zur Selbsthilfe und gehört zu den Säulen der Gesundheitsvorsorge in Österreich.

