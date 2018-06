Nach 10-jähriger Berufserfahrung als Fliesenleger, hat er sich letztes Jahr dazu entschlossen, einen eigenen Betrieb zu eröffnen. „Ich wollte schon immer mein eigener Chef bzw. meine eigene Firma haben und flexibler für die Familie werden. Nach einigen Prüfungen und anderen Hindernissen, gelang es mir heuer, doch der langersehnte Sprung in die Selbstständigkeit. Ich möchte jedem dabei helfen sich in seinen eigenen vier Wänden wohl zu fühlen. Ob Neu- oder Altbau, Sanierung oder Gartengestaltung, bei mir bekommen Sie ,Alles aus einer Hand‘ “, so der Gründer.

Verlegung von Fliesen und Großformatplatten für den Innen- und Außenbereich. Das Geschäftsmodell ist keine Innovation wie auch das Handwerk mehrere tausend Jahre alt ist. „Ich halte an alte Werte wie Pünktlichkeit, Genauigkeit, Sauberkeit fest. Auch eine gewisse Kreativität ist mir beim Arbeiten sehr wichtig. Ich arbeite mit Installateuren, Malern und Elektrikern zusammen, gemeinsam nehmen wir Ihre Wünsche und setzen diese für Sie um“, erzählt Fanel Sabau.

Neben seinem Firmensitz in Wiener Neustadt eröffnet der Gründer demnächst einen eigenen Schauraum in Eggendorf (gleich an der Hauptstraße). Dort können seine Kunden sich durch die Fliesenmuster stöbern.

Mehr Infos

Kontakt: www.sabau-fliesenleger.at

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monat