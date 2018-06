Seit längerer Zeit schon beobachtete sie die Produkte, die ihr Lebensgefährte A. Jelinek (Jelinek Holzwaren e.U.) in seiner Drechslerei herstellt und so kam sie gemeinsam mit M. Enengel (Businesscoaching) auf die Idee, klassische und stilvolle Holzdekoration zu entwickeln.

Schon bald kamen erste Anfragen, vielversprechende Feedbacks und Aufträge von Firmenkunden sowie Privatpersonen. Die ersten Firmen Events – aktuell Teil der Kunst-Ausstellung im Möbelhaus Leiner Wien 7 – sind von Erfolg gekrönt. Isabella Mai: „Ich lege sehr viel Wert auf die Herkunft der Produkte, alle Holzelemente werden in Purgstall/Erlauf produziert und gemeinsam mit ausgewählten regionalen Partnern entwickle ich laufend neue Komplementärprodukte. Die Verwendung von hochwertigen Materialien, eigene durchdachte Designs und nachhaltige Produktion sind mein Versprechen an die Kunden.“

Meine erste Kollektion „ellawood“ steht für stilvolle Wohnaccessoires aus ausgewählten heimischen Holzarten, ganz nach dem Motto „Nature in your Home“. Für unsere Firmenkunden bieten wir gerne maßgeschneiderte Lösungen, auf Wunsch mit Logo-Druck“, so die Gründerin. Umfangreiche Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich.

Mehr Infos

Kontakt: www.ella-wood.com

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats