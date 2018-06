Auf dem Weg in die Selbstständigkeit stand ihr riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich, mit unternehmensrelevanten Seminaren und individuellen Beratungen zur Seite. Die Dipl. Lebens- und Sozialberaterin und Energetikerin begleitet und unterstützt nun mit Beratung, Coaching und Training, hauptsächlich in den Bereichen Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.

Mit Methoden aus der Energetik rundet sie ihr Angebot ab, um mit ihren Kunden ganzheitlich, das heißt auf mehreren Ebenen, arbeiten zu können. Möglichkeiten gibt es sehr viele, ob es um schwierige Situationen geht oder sich jemand einfach etwas Gutes tun möchte. Im wirtschaftlichen Bereich bietet sie maßgeschneiderte Trainings an, um die wichtigste „Ressource“, den Menschen, zu stärken.

Mit ihrer Idee und dem Konzept „Bunter Kern“ inspiriert sie mit Empathie, Humor und Vielfältigkeit und fördert die Individualität jedes einzelnen, sodass jeder sein Leben aktiv gestalten kann und auch will. Michaela Glanzer führt gerne mit jedem Kunden ein kostenloses Erstgespräch, um eine individuelle Zusammenarbeit zu vereinbaren.

Mehr Infos:

Kontakt: www.bunterkern.at

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats