Nach der Ausbildung und jahrelanger Arbeit als Pflegehelferin wollte sie aber noch näher an und mit den Patienten arbeiten. Aus diesem Grund absolvierte sie während ihrer Karenzzeit die Ausbildung zur staatlich geprüften Heilmasseurin.

Seit der Neueröffnung von TheraNova Hollabrunn (Pfarrgasse 4) im September 2017 ist nun auch der Traum einer eigenen Praxis wahr geworden. Nicole Simon ist seitdem als freiberufliche Heilmasseurin mit 3 anderen Berufsgruppen zusammen tätig. Als Heilmasseurin kann sie mit einfachen Techniken sehr viel zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden der PatientInnen beitragen, indem Massage, medizinisches Fachwissen und Aromapflege miteinander verbunden werden.

Zum Leistungsangebot zählen neben der klassischen Massage unter anderem die Lymphdrainage, Fußreflexzonentherapie, Massage nach Dorn & Breuss, Akupunkt-Meridian-Massage, Schröpfen, Taping, uvm. Termine gibt es bei der Jungunternehmerin nach telefonischer Vereinbarung. Umfangreiche Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Das RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos

Kontakt: 0650 / 820 89 39

www.theranova.at

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats