Nachdem aus der Übernahme nichts wurde, entschied er sich das bereits erworbene Wissen zu nutzen und machte sich kurzer Hand im Bereich Gebäudereinigung selbständig. ALLESSAUBER Kim e.U. Gebäudereinigung & Winterdienst bietet seinen Kunden von Wohnungsreinigung und Büroreinigung, Hausbetreuung, Fensterreinigung auch Winterdienst, Gartenpflege und Schwimmbadreinigung an. Herrn Kim sind Werte wie Respekt und Handschlagqualität sowie Spaß und Leidenschaft für die Arbeit besonders wichtig. Nicht ohne Grund lautet das Firmenmotto: „Wir putzen alles weg, … außer unsere Werte: Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Verlässlichkeit“.

Unterstützung holte sich der Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, welche ihn bei den einzelnen Schritten begleitete. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: www.allessauber.at

www.riz-up.at

