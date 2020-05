Mein Name ist Monika Haider, ich bin 27 Jahre alt und lebe in der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram. Oktober 2019 habe ich meine Firma „MH designs e.U.“ gegründet und helfe seitdem diversen Menschen eine Onlinepräsenz aufzubauen.

Die Idee der Selbstständigkeit kam insbesondere dank meiner letzten Arbeitsstelle, wo ich als Medienfachfrau angestellt war. Dort war ich für die Firmenwebsite zuständig. Während der Arbeit sind mir immer neue Ideen durch den Kopf geschossen. Durch meine lange Erfahrung mit Adobe Produkten habe ich die Designs selbst in die Hand genommen und meine erste Seite für die Firma meiner Schwägerin kreiert.

Der Sprung in die Selbstständigkeit war für mich mit Bedenken verbunden. Diese bezogen sich allerdings darauf, kein sicheres Einkommen zu haben. Seitdem habe ich einigen Kunden eine Onlinepräsenz ermöglicht. Um einen guten Start in die Onlinewelt zu gewährleisten, biete ich das Erstellen von Webseiten an. Zudem beinhalten meine Pakete immer einen Call mit mir, in denen ich die Firmenphilosophie vom Kunden kennenlerne und Fragen klären kann. Besonders wichtig ist es mir, ein geeignetes Design für meine Kunden zu finden und individuelle Webseiten zu erstellen. Ich gehe da gerne nach meinem Lebensgrundsatz: Anders ist besonders!

Mehr Infos:

Kontakt Monika Haider: 0676 6338522

www.mhdesigns.at

