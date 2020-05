Nicole Biebl ist PEKiP-Gruppenleiterin in Stockerau und bietet Eltern/Kindkurse für Babys im ersten Lebensjahr an. Das Prager-Eltern-Kindprogramm (PEKiP) hilft Eltern, ihr Baby in seiner momentanen Befindlichkeit und Entwicklung wahrzunehmen und durch gezielte Spiel-, Sinnes- und Bewegungsanregungen zu begleiten und zu fördern.

„PEKiP- Kurse bedeuten für mich, Eltern und ihren Babys Raum zu geben für ZUWENDUNG, ZÄRTLICHKEIT und ZEIT. Jedes Kind ist einzigartig, und braucht Zeit, um eigenständig seine Umwelt zu entdecken und Erfahrungen mit Gleichaltrigen zu machen. Im Erfahrungsaustausch untereinander möchte ich die Eltern in dieser neuen Lebenssituation stärken.

Nach Jahren als Sonderkindergartenpädagogin nutzte ich die Karenzzeit zur beruflichen Veränderung und absolvierte die Ausbildung zur PEKiP-Gruppenleiterin.

Mit Unterstützung durch riz up konnte ich am 02.12. in die Selbständigkeit starten, und im Rahmen von PEKiP- Gruppen Eltern und ihre Babys durch dieses ereignisreiche erste Lebensjahr begleiten.

Für die Kurse konnten tolle Räumlichkeiten im Zsammwerkn in Stockerau gefunden werden, wo sich die Babys und Eltern der laufenden Gruppen bereits sehr wohl fühlen“, erzählt Nicole Biebl stolz. pekip.nicolebiebl.at

