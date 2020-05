Während eines Reha Aufenthalts entstand die Idee, die „Hydrojetmassage“ in den eigenen Ort zu bringen. Da Veronika Wimmer damit sehr gute Erfolge bei Lymphstaus erzielen konnte – man stelle sich ein warmes Wasserbett vor, auf dem mit Wasserdruck der gesamte Körper in bogenförmigen Bewegungen massiert wird – stand für sie schnell fest, diese Art der Behandlung fortzusetzen.

Da es in der näheren Umgebung kein entsprechendes Angebot gab, beschloss sie, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Die gelernte Optikerin und FSB für Behindertenarbeit hatte schon immer große Freude am Kontakt mit Kunden. „Ich freue mich, Menschen erholt aus meinem Geschäftslokal verabschieden zu dürfen.“

Der Vorteil an der Hydrojetmassage ist, dass sie den Stoffwechsel aktiviert, den Kreislauf jedoch nicht belastet. Muskeln und Unterhautzellgewebe werden gelockert und entspannt. Eine tiefenentspannende Wirkung tritt bereits nach einmaliger, 20-minütiger Anwendung auf. Regelmäßige Anwendungen steigern das allgemeine Wohlbefinden nachhaltig. D

ie Überwassermassage kann in leichter Bekleidung oder Badebekleidung erfolgen. Angesprochen fühlen sollen sich all jene, die sich schnell und effektiv erholen wollen, Verspannungen oder stressbedingte Kopfschmerzen lösen möchten, Erholung nach Arbeit oder Sport suchen.

Mehr Infos:

Kontakt Veronika Wimmer: 0676/4563761

www.hydrojet-point.at

