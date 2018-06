„Eines Tages kreuzte Yoga meinen Weg. Die schnellen Resultate durch die Verbindung von körperlicher und geistiger Arbeit faszinierten mich. Gleichzeitig auszupowern und trotzdem völlig entspannt aus der Einheit rauszugehen, war genau das, was ich zum Ausgleich brauchte“, erzählt die Gründerin über ihre Beweggründe sich als Yogalehrerin selbständig zu machen.

Begeistert vom Hobby, begann sie 2016 die Ausbildung zur dipl. Yogalehrerin und Trainerin für Schwangeren-Yoga. Das riz up half Simone Grabenschweiger beim Start in die Selbstständigkeit. Seit diesem Zeitpunkt bietet sie nebenberuflich Yogakurse an.

Auch Musik spielte in ihrem Leben eine Rolle, um entspannen zu können. „Dabei höre ich gerne elektronische Klänge (DnB, Techno,..). Der Versuch, Yoga und diese Art von Musik zu verbinden, war ein toller Erfolg. Je nach Intensität und Motto meiner Einheiten, stimme ich die Musik gezielt darauf ab und kreiere damit ganz spezielle Stunden. Meine Kurse finden jeden Dienstag statt“.

17:45-19:15 Schwangeren-Yoga

19:30-21:30 ganzheitlicher Yoga.

Nach der Sommerpause geht’s im September 2018 wieder jeden Dienstag weiter.

Mehr Infos:

Kontakt Simone Grabenschweiger: 0650/3310791

s.grabenschweiger@gmx.net

www.riz-up.at

