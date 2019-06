Nach einigen Jahren Berufserfahrung im Gastgewerbe sowie im Einzelhandel, gründete Daniela Reinstadler im Oktober 2016 die Firma Daniela Rein stadler, Handel mit Wolle in Sierndorf an der March. In Handarbeit wird jeder einzelne Wollie (so heißen ihre gefachten Garne) gewickelt. „Meine Kunden schätzen meine Kreativität und mein offenes Ohr für ihre Wünsche. Wollies sind gefachtes Garn, wobei die Fäden nebeneinander liegen und nicht verzwirnt sind. Meist werden die Wollies 3- oder 4-fädig von mir gewickelt, aber auch eine andere Fädenanzahl kann man bestellen.

Durch verschiedene Farben und einen sanften Farbübergang entstehen wunderschöne Farbverläufe. Meine Produkte umfassen auch von mir handgefärbte Sockenwolle. Passendes Zubehör, wie Häkel- und Stricknadeln oder Wollie-Bettchen etc. biete ich auf meiner Homepage an. Vernünftige Preise und kurze Lieferzeiten sind selbstverständlich. Trotzdem arbeite ich sehr gewissenhaft: 08/15 Ware gibt es bei mir nicht. Und die Treue meiner Kunden gibt mir Recht. Ich bin immer dabei Neues auszuprobieren und in meinen Handel zu integrieren. So gibt es viele verschiedene Kategorien meiner Wollies und die kommen bei meinen Kunden auch sehr gut an“, so die Gründerin.

Mehr Infos:

Kontakt: www.reinstadler-wolle.at

office@reinstadler-wolle.at

