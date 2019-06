„Ich habe in der Vergangenheit viele Fotos für meine Familie, Freunde und Bekannte gemacht, von denen alle begeistert waren. Als meine Tochter geboren wurde, hat es mich dann endgültig erwischt – ich wollte jeden Moment festhalten. Und so haben mich meine kleine Tochter und das positive Feedback meiner Familie und Freunde dazu gebracht, mich beruflich der Fotografie zu widmen. Nachdem ich mich Anfang 2018 selbstständig machte, kann ich nun sagen, dass ich mir nichts Schöneres mehr vorstellen kann und somit mein Hobby zum Beruf machte. Ich fotografiere schwangere Frauen, Neugeborene in ihren ersten 14 Lebenstagen, Kinder, Pärchen und Familien. Am liebsten fotografiere ich in der freien Natur. Für die ganz kleinen Babys steht mein kleines, feines und warmes Studio in Hollabrunn zur Verfügung. Der Stil meiner Bilder ist natürlich, lebendig und echt. Vintage und Shabby Chic. Bilder, die das Herz berühren, sind mein Anspruch und Ansporn für mich als Fotografin. Mein Ziel ist es, Fotos zu machen, die mit Liebe gemacht sind. Mit viel LIEBE zum Detail, genügend ZEIT zu haben für die Mamas, Babys und die ganze Familie; auf ihre Wünsche einzugehen und den richtigen

Moment auch einfach abzuwarten, um auf den Auslöser zu drücken.“

Mehr Infos:

Kontakt: beautifulmemories.at

