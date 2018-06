Sie suchen das perfekte Styling und haben wenig Zeit zum Frisör zu gehen? Dann gönnen Sie sich und Ihrer Familie das Frisör Erlebnis in Ihrer gewohnten Umgebung oder planen Sie mit Freunden gemeinsam einen „Frisör Nachmittag“.

Alexander Simon der Mobile Frisör kommt samt Mobiler Dusche zu Ihnen, somit ist das Haarewaschen an jedem Ort möglich. Dank der Schutzmatte hält der Frisör Haare, Colorationsspritzer und anderen Schmutz von den Böden der Kunden fern. Dienstleistungen wie Haare färben, Foliensträhnen oder Dauerwelle können somit überall ausgeführt werden.

„Durch meine 20 Jahre Berufserfahrung als Frisör und laufenden Weiterbildungen kann ich meinen Kunden eine umfangreiche Beratung vor Ort bieten, welche stressfrei abläuft und mit Qualitätsprodukten abgerundet wird. Durch die große Auswahl an Terminvereinbarungsmöglichkeiten kann man spezielle Termine buchen“, erklärt der Gründer stolz.

Neugierig geworden? Dann buchen Sie Ihren Termin bei Alexander Simon per Telefon, SMS oder Whats App. Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich.

Ob individuelle Beratungen, Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Alexander Simon: 0660 / 44 99 050

www.mobilerfrisör.at

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

