Entspannung und Wahrnehmungsschulung sind die Ziele der Arbeit von Mag. Angelika Gruber. Sie ist leidenschaftliche Bio-Seminarbäuerin und bringt als Kräuterpädagogin und diplomierte Qigong-Kursleiterin die Menschen wieder in Kontakt mit ihren Sinnen. „Beim Wildkräuter-Sammeln ist es wichtig sich nicht nur auf das Auge zu verlassen sondern zu riechen, zu spüren, zu hören und zu schmecken.

So werden alle Sinne sanft angeregt, und gleichzeitig lernen wir gesunde und schmackhafte Kräuter kennen“, erklärt die Gründerin. Praxisanwendung wird groß geschrieben am wildwurzelwerk in Dreistetten am Fuß der Hohen Wand, wo sich seit Februar Qigong und Wildkräuter die Hand reichen. Mit dem Sammeln der Wildpflanzen beginnt erst das vielfältige Erlebnis der Verarbeitung von Wildkräutern: Seife rühren, Destillieren, Ölauszüge herstellen, Wildkräutersalze mörsern, Cremes, Salben, Lippenbalsame und Gels herstellen, Wurzeln graben und verarbeiten – die Jungunternehmerin sprudelt nur so vor Wildkräuterideen.

Mit Qigong führt die Reise ins Innere. „Aufrichtung und Entspannung sind die großen Themen beim Qigong. Durch sanfte, langsame Bewegungen nehmen wir unsere Körperhaltung bewusst wahr und lernen, locker zu lassen“, so Angelika Gruber. Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt Gruber von riz up, der Gründeragentur des Landes NÖ.

Mehr Infos:

www.wildwurzelwerk.at

www.riz-up.at