Ende Februar 2018 ging der Webshop von NiceOrVice online. Botanikerin Celine Zahradnik möchte so ihr Hobby – das Anfertigen von botanischen Illustrationen – zum Beruf machen. Dabei sollen die Zeichnungen nicht etwa als Bilder an die Wand gehängt werden, sondern sie werden auf Textilien wie z.B. T-Shirts gedruckt.

So soll dieses aussterbende Handwerk wieder einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. „Mir geht es vor allem um Pflanzen mit kulinarischem oder medizinischem Wert. Wir haben vergessen, dass viele unserer häufig konsumierten Produkte wie Kaffee oder Schokolade von Pflanzen stammen, die erst vor ein paar hundert Jahren von Afrika und Südamerika nach Europa gebracht wurden“, erzählt die Biologin.

Das in Hollabrunn gegründete Unternehmen entwickelt sich bereits weiter – aufgrund der großen Nachfrage erscheinen in Kürze zwei neue Produktlinien mit T-Shirts aus Bio-Baumwolle. „Es sollen aber nicht nur exotische, sondern auch heimische Pflanzen gedruckt werden. Was wäre das Weinviertel ohne Wein und Holunder?“ so die Unternehmerin. Der Firmenname selbst – NiceOrVice – bezieht sich auf die Tatsache, dass viele der illustrierten Pflanzen sowohl Genuss als auch Laster sein können. Schon Paracelsus postulierte „Die Dosis macht das Gift“. „Ich habe meiner besten Freundin z.B. zum Geburtstag ein Kaffee-Shirt geschenkt, denn sie kommt morgens ohne Kaffee nicht aus dem Bett.“

