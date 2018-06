Nach einigen Jahren beruflicher Tätigkeit in unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Positionen der Wirtschaft beschloss Mag. (FH) Edith Kolonovits, sich Wissen „in einem anderen Bereich“ anzueignen. Die Entscheidung fiel auf den berufsbegleitenden Diplomlehrgang zur Lebens- und Sozialberatung, um einerseits einen Blick über den Tellerrand zu bekommen und andererseits sich selber besser kennen zu lernen, und somit in weiterer Folge einen eigenen Weg im Umgang mit belastenden Themen zu finden.

Es folgten weitere Jahre an Eigenreflexion und Weiterbildungen, bis sie im Juni dieses Jahres den Schritt in die Selbständigkeit wagte. Am Standort Scheibbs bietet sie Unterstützung in Entscheidungs- und / oder Problemsituationen, bei der Suche nach Lösungswegen und neuen Perspektiven an. Sie bietet Hilfestellung unter anderem bei belastenden Situationen, Unausgeglichenheit, Ängsten und dem Wunsch nach Veränderung. Dabei kommen je nach Thema und Vorliebe der Klienten die Methoden Quantenheilung, Rückführung, Aufstellung in Einzel- & Gruppenarbeit und Clearing zur Anwendung.

Diese Methoden sind untereinander gut kombinierbar und bieten somit die Möglichkeit, individueller auf die Anliegen der Klienten einzugehen. Dabei hat sie ihren persönlichen Lebensgrundsatz zum Firmenmotto gemacht: „Ursachen erkennen – neue Wege gehen“.

