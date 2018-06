Zwischen Bahnhof und Landesklinikum St. Pölten gibt es seit 1.2.2018 ein neues Angebot: Eine barrierefreie Shiatsu-Praxis von Heidi Abel. Aber was ist denn eigentlich Shiatsu? „Meine Lieblings-Antwort lautet‚ eine japanische Kampfsportart, oder?“ Gemeint ist aber natürlich die asiatische Körpertherapie, zu Deutsch „Fingerdruck“.

Behandelt wird durch sanften Druck mit den Fingern, Händen und Ellenbogen in bequemer Kleidung auf einer Shiatsu-Matte. Und wozu soll das gut sein? „Beim Shiatsu wird der ganze Körper durchbewegt. Dadurch lösen sich Verspannungen. Wer tief erschöpft ist, findet durch wärmende Haltetechniken Unterstützung. Ein besonderer Schwerpunkt in meinen Behandlungen ist die Arbeit mit der Wirbelsäule, zum Beispiel bei wieder kehrenden Wirbelblockaden“, erklärt Heidi Abel. So ist die ehemalige Musikerin auch zu ihrem Beruf gekommen – ein Bandscheibenvorfall führte zu einem Shiatsu-Praktiker, der ihr nach einigen Jahren empfahl, selbst die dreijährige Ausbildung zu absolvieren.

„Anfang 2017 habe ich unter dem Namen greenSHIATSU in der psychotherapeutischen Praxis Regina Geiger begonnen. Mit dem Aufbau einer eigenen Praxis in der Maximilianstraße 74 / A01 habe ich mir einen Traum erfüllt“, so die Gründerin. Eine Gemeinschaftspraxis soll es werden, Kolleginnen und Kollegen ergänzender Disziplinen sind herzlich willkommen.

Mehr Infos:

Kontakt: www.shiatsu-abel.at

www.riz-up.at

