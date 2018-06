Über viele Jahre lang war Irmgard Rosenbichler das Gesicht der Buchhandlung Kral in Gloggnitz. Gemeinsam mit ihrem Team stand sie den Kunden aus Nah und Fern kompetent und stets freundlich zur Seite. Groß war der Schock, als es hieß, dass sich die Buchhandlung Kral aus der Alpenstadt zurückzieht.

„Nicht nur für mich ein Schock, auch unsere Kundschaft wollte dies gar nicht wahrhaben, künftig auf das vielseitige Angebot verzichten zu müssen“, erinnert sich Irmgard Rosenbichler. Und so entstand der Gedanke, sich selbstständig zu machen und die Lücke zu schließen. Der Gedanke reifte immer mehr heran und bald wusste sie, dass sie den Schritt machen wird.

„Damit ging auch ein Herzenswunsch ein eigenes Geschäft zu führen in Erfüllung. Direkt am Hauptplatz in Gloggnitz bietet die Buchhandlung Lesegenuss ein reichhaltiges und aktuelles Sortiment an Büchern. Von Regionalem über Reise, Belletristik, Kulinarik, liebevoll ausgesuchte Geschenkartikel bis hin zu Kinder und Jugendliteratur. In meiner Buchhandlung wird auf persönliche und kompetente Beratung wert gelegt. Der Kunde soll sich Wohlfühlen, damit sein Besuch zu einem entspannten Einkaufserlebnis wird“, so die Gründerin.

Ein gutes Buch zu lesen liegt wieder im Trend freut sich Irmgard Rosenbichler und ist ein gewünschter Titel einmal nicht auf Lager, wird dieser gerne bestellt.

Mehr Infos:

Kontakt Irmgard Rosenbichler: 02662/42550

buch@lesengenuss.shop

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats