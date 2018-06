Ivana Bauer betreibt eine kleine Imkerei – BeeBeeBauer im Waldviertel. „Die wunderschöne Natur in unserer Umgebung unterstützt uns bei der Herstellung von hochwertigen Produkten. Mit dem Kauf unseres Hauses wurde wieder mein Interesse zur Imkerei geweckt und somit wurde ich Imkerin in 3. Generation und pflege die Bienen gemeinsam mit meinen Mann und unseren 2 kleinen Kindern mit großer Liebe.

Leider betrifft das Thema Bienensterben auch uns. Jedes Jahr kämpfen wir um das Leben unserer Bienenvölker. Wir haben uns auf Honigtee spezialisiert - eine Rezeptur meiner Großmutter für die Winterzeit, die nur Honig in Ihrer bezauberten Küche verwendete. Dieser hat auf der AB HOF MESSE Wieselburg – eine Bronze Medaille bekommen“, erzählt Ivana Bauer.

Die Jungunternehmerin verfügt über eine Universitätsausbildung und Erfahrungen in internationalen Unternehmen. Für ihre Kunden bedruckt sie ihren Honig z. B. als Weihnachtsgeschenk mit individuellen Firmenlogos. „Nächstes Jahr wollen wir unser Angebot um Naturkosmetik die von unseren Bienenprodukten hergestellt wird wie z. B. Propolis oder Gelee Royal erweitern.“

Unterstützung holte sie sich von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Ob individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

www.honigtee.shop

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats