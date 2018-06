Jasmin Zauners große Leidenschaft war schon immer die Liebe zur Natur und Garten. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen, Wunsch nach zeitlicher Flexibilität und freier Termingestaltung entschied sie sich im März 2018 den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen.

Zum Angebot von Gartenservice Jasmin ZAUNER gehört GARTENPFLEGE wie Rasenmähen, Freischneiden, Hecke schneiden, vertikutieren, kompostieren, Unkraut regulieren, Laub rechen, Pflanzarbeiten, Bewässerungsarbeiten (Arbeiten mit eigenen Werkzeugen) sowie ein HAUSSERVICE Briefkasten leeren, Haustiere füttern, Pflanzen gießen (im Innen- und Außenbereich), Winterdienst, je nach Kundenwunsch erweiterbar. „Mein Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit - arbeiten ohne Einsatz von Pestiziden oder künstlich hergestellten Düngemitteln um Tier- und Pflanzenwelt maßgebend zu schonen. Ich arbeite eng mit meinen Kunden zusammen und bin stolz darauf, dass sie sehr zufrieden mit den Ergebnissen sind“, so Jasmin Zauner.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Ob es individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/2176567

office@garten-zauner.at

www.garten-zauner.at

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats