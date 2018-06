Jahrelang war Kerstin Karl als kaufmännische Sachbearbeiterin tätig. Der Wunsch Hochzeitsplanerin zu werden, besteht bei der Gründerin bereits seit 2008 und hat sie nie losgelassen, denn ihre Leidenschaft waren schon immer Hochzeiten mit all ihren Facetten, Emotionen, Charakteren und unterschiedlichen Stilrichtungen.

„Den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, habe ich meiner Familie und anderen Dienstleistern aus der Hochzeitsbranche zu verdanken, die mich ermutigt haben. Gemeinsam mit riz up wurde dies perfekt umgesetzt. Seitdem täglich das zu tun, was man liebt, ist einfach wunderbar. Eine Hochzeit zu planen, bedeutet viel Zeitaufwand und Nerven. Auf einmal ist man verlobt und steht vor der Frage: „Wo fange ich an?“ Natürlich kann man eine Hochzeit ohne Hochzeitsplaner organisieren, jedoch ist es mit Hochzeitsplaner viel entspannter.

Ich übernehme auch die „lästigen Dinge“ der Hochzeitsplanung, koordiniere, organisiere und lasse das Budget dabei nicht aus den Augen. Als Hochzeitsplanerin bin ich Ansprechpartner für das Brautpaar, aber auch für die Gäste. Somit können sich alle auf die wundervollen Momente konzentrieren. Für mich ist mein Job die perfekte Kombination aus unbeschreiblichen emotionalen Momenten und einer perfekten Vorbereitung. Mit Herzblut und Liebe zum Detail bin ich Hochzeitsplanerin“, schwärmt die Jungunternehmerin über ihre Berufung.

Mehr Infos:

Kontakt: www.fraukheiratet.at

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats