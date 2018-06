Die Begeisterung von Michaela Lehner für die Produkte nach einer ReinZeit - Vorführung und der Kontakt mit Menschen, der ihr in den 14-jährigen Tätigkeit bei Austrian Airlines schon immer Spaß gemacht hat, waren die Mitgründe, warum sich die Jungunternehmerin nach der Geburt ihrer 2. Tochter entschloss, Fachberaterin bei ReinZeit zu werden.

ReinZeit ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Neuhofen, das bei der Herstellung der hochwertigen Produkte auf Nachhaltigkeit und die Integration sozialer Einrichtungen wie pro mente OÖ, Lebenshilfe OÖ, LPBZ Schloss Gschwendt u.a. setzt. Z.B. werden die Mikrofasertücher von Damen bei „pro mente“ genäht. Neben Produkte für die Reinigung werden auch natürliche Raumbeduftungen und Produkte für die Körperpflege angeboten, allesamt in Österreich produziert.

„Als Beraterin nehme ich laufend an Schulungen und Workshops teil und kann das Wissen direkt an meine Kunden weitergeben“, erzählt Michaela Lehner stolz. Bei der Reinigung setzt ReinZeit auf eine speziell dafür entwickelte, sehr langlebige Mikrofaser, die großteils nur mit Wasser verwendet wird. Das schont die Umwelt, das Budget und es bleiben keine Chemierückstände an den Oberflächen zurück was vor allem für Allergiker und Kinder wichtig ist. Sollten Reiniger zum Einsatz kommen, sind diese rein ökologisch und werden nur sehr gering dosiert.

Mehr Infos:

Kontakt Michaela Lehner: 0664/4411438

www.reinzeit.com

www.riz-up.at

