„Als ich mich durch meine Leidenschaft zu reisen in den Küchen und Märkten dieser Welt umgeschaut habe, faszinierte mich die italienische, spanische und griechische Küche am meisten. In diesen Ländern habe ich auch einige Monate gelebt und auch einen Sprachkurs in Italien und später dann Flamenco-Tanzkurse in Andalusien besucht.

Bei diesen Aufenthalten habe ich das Land, die Menschen und Traditionen und somit auch deren Lebensphilosophie kennengelernt. Die Leidenschaft zum Leben, die positive Einstellung, Kochen und eine andere Art der Essenszubereitung mit frischen Gewürzen und Kräutern sowie die Einfachheit haben mich fasziniert. Inspiriert von meinen Eindrücken, habe ich mich dazu entschlossen, meine Position als Sales Manager in einem internationalen IT-Konzern in Wien zu verlassen und meinen Traum vom eigenen Gastronomie Betrieb zu verwirklichen“, so die Petra Reichl über ihre Vision.

Bei Petra´s Cooking finden Sie mediterrane Brötchen, Antipasti Platten, Empanadas, selbst gemachte Aufstriche sowie hausgemachte Kuchen mit reduziertem Zucker. Anfragen unter: https://www.petras-cooking.at/produkte-anfrage/. Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr von 10-16 Uhr.

Mehr Infos:

Kontakt: 0699/11298702

www.petras-cooking.at

