Für Selmina Marchl war, nach 20 Jahren Auslandstätigkeit in den Bereichen Unterricht, Training, Organisation und Projektmanagement, die Selbstständigkeit der nächste logische Schritt. Unterstützung holte sie sich von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, die sie bei den einzelnen Schritten begleitete.

Durch die Hilfe von riz up, konnte die Unternehmensgründung schnell und professionell abgeschlossen werden(September 2016). Die Firma SMLT Selmina Marchl Language Training bietet als professionelles Sprachtrainingsunternehmen eine große Bandbreite an Unterrichtsangeboten. Diese richten sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Firmen. Die einzigartige und innovative Unterrichtsmethode befähigt die Kunden, ihren individuellen Zugang zum Lernstoff zu finden. Durch die sehr persönliche und fokussierte Unterstützung im Lernprozess entwickeln die Kunden die Fähigkeiten, die sie benötigen, um einen anhaltenden Lernerfolg zu erzielen.

Selmina Marchl bringt dabei ihre umfangreichen akademischen Fähigkeiten und ihre nachweisliche Erfahrung im Unterricht mit ein. Durch gezielte Beobachtung ihrer Sprachschüler kann sie besonders rasch und zielgenau erfassen, was jeder Kunde individuell benötigt, um effektiv lernen zu können. Alles unter dem Motto: Unser Erfolg ist Ihr Erfolg: Nur wenn Sie Ihre (Lern-)Ziele erreichen, hat SMLT das Ziel erreicht!

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/9174543

www.selminamarchl.at

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats