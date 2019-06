„Geht’s der Mami gut, geht’s uns allen gut!“ & „Schenke sinnvoll, nachhaltig mit Stil & Style für Mama & Baby!“ sind die Leitsätze von mamiTIME. Die mamiTIME Boxen enthalten Produkte für Schwangere und stillende Mamas und ihre Babys, angepasst an die Entwicklungsphase von Mutter und Baby bis zum ersten Geburtstag. „Mir ist es wichtig, dass Mama und Baby optimal versorgt und verwöhnt werden, mit gesunden und natürlichen Produkten ohne jegliche Giftstoffe. Wir Mamas vollbringen bereits in der Schwangerschaft Großes, da sollen wir auch verwöhnt & umsorgt werden!“ so die Gründerin über ihre Geschenkboxen die jede Mama glücklich macht.

Während der Schwangerschaft suchte Nina Bertl nach natürlichen, nachhaltigen aber auch ansprechenden Pflegeprodukten für Mama und Baby. „Duft und Konsistenz sind ebenso wichtig“ so die Gründerin. Nachdem das Produktangebot sehr groß ist, aber nicht den Kriterien entsprach, kam sie zu dem Entschluss, passende Geschenk- und Wohlfühlboxen für werdende Eltern bis zum 1. Geburtstag des Babys anzubieten. Mit den mamiTIME Geschenkboxen kann das perfekte Geschenk direkt an die Mama gesendet werden. Sogar für die Babyparty gibt es eine eigene Geschenkbox.

