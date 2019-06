Der gelernte Zimmermann und frühere Bauleiter Peter Traxler hat sich im Bereich Holzbau und Baustoffhandel selbstständig gemacht. „Durch meine Erfahrung im Hochbau ist es mein Ziel, durch kompetente Beratung das richtige Material für die jeweilige Arbeit anzubieten. Vom Dachstuhl angefangen bis hin zur Frage „Welchen Beton verwende ich – oder doch besser Ziegel?“ bis zur Entscheidung über Innentüren und Fußböden.

Mein Angebot kann sich sehen lassen: Liefern und Montieren von Dachstühlen, Carports, Verlegen von Holzfußböden etc., Handel mit Kantholz, Leimholz, KV-Holz, Plattenware (OSB-Platten) etc., Schraubfundamente (ersetzt zum Teil Betonfundamente), Einsatzbereich bei Carport, Zäune, Fahnenmasten etc., Handel mit Beton, Bewehrungseisen, Ziegel, Mörtel, Zemente, Innentüren, Laminat, Parkett; Handel mit Betonfertigteilen, Hohlwände, Elementdecke, Gartenmauern, Pflaster; Handel mit Materialien für den Gartenbau, Pflaster, Steine, Platten; Handel mit Materialien für den Innenausbau und Handel mit Tiefbauprodukten (Kanalrohre, Sammelschacht, Rigole).

Meine Produkte suche ich nur von namhaften Herstellern aus, von denen ich felsenfest überzeugt bin, daß es eine perfekte Qualität hat. Ich stehe immer für Handschlagqualität, Kompetenz, schnelle Entscheidungskraft und ideenreiche Lösungen“, so Peter Traxler stolz über seine Selbstständigkeit.

Mehr Infos:

Kontakt Peter Traxler: 0650/2402110

www.holzbau-traxler.at

