Sabine Frank träumte schon immer davon sich eines Tages in ihrem Beruf als Friseurin selbstständig zu machen. Nun war es endlich soweit und sie wagte nach 30 Jahren Erfahrung im Angestelltenverhältnis den Schritt in die Selbständigkeit. Seit Mai 2019 ist die kontaktfreudige Gründerin mobil für ihre Kunden unterwegs.

„Ich freue mich immer wieder, wenn ich einem Kleinkind den ersten Haarschnitt machen darf und die erste Locke (für’s Fotoalbum) aufgehoben wird. Natürlich sind auch größere Kinder gern gesehene Kunden und werden mit Süßigkeiten belohnt, wenn sie ,,brav“ sitzen bleiben.

Spezialisiert habe ich mich bei den Damen auf die „Dauerwelle“ – aber ich biete natürlich auch Färben, Strähnen, Waschen-Schneiden-Föhnen bzw. Legen an. Haarschnitte jeglicher Art für den Mann runden mein Angebot ab. Ich liebe den Umgang mit Menschen und freue mich jedes Mal, wenn ich meinen Kunden ein Strahlen ins Gesicht zaubern kann“, so Sabine Frank motiviert.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Kontakt Sabine Frank: 0664 923 84 06

