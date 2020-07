2012 habe ich die Ausbildung zur Dipl. Mental-, Intuitions- u. Bewusstseinstrainerin gemacht, weil ich das Gefühl hatte, da muss es doch noch mehr geben. Diese Ausbildung hatte wenig mit kopflastigem Lernen aber sehr viel mit Gefühlen und Selbsterfahrung zu tun. Und jetzt im Februar 2020 habe ich mir meinen Traum erfüllt und mich mit meiner Berufung selbständig gemacht.

Vorher sammelte ich 27 Jahre lang im Landesklinikum Hochegg als Dipl. Pflegerin im stationären Bereich und im Qualitätsmanagement Erfahrung.

Das Schöne an meiner „Arbeit“ jetzt ist, wenn ich erlebe, dass Menschen mehr und mehr in Einklang mit ihrem wahren Wesen kommen, ihre Intuition wahrnehmen und dieser wieder zu vertrauen beginnen.

Unter dem Motto „(Er-)Lebe Dich“ biete ich auf einem idyllischen Bauernhof in Kirchberg am Wechsel mitten im Grünen regelmäßig Seminare zu verschiedenen Themen an. Gerne komme ich auch in deinen Betrieb, deine Gemeinde oder zu deinen Freunden für Auswärtsseminare. Weiteres arbeite ich mit dir - wenn du möchtest - in einer Einzelschulung, um dein ganz persönliches Thema zu erspüren und auf Seelenebene in die Heilung zu bringen. Alles was du wirklich brauchst, ist IN DIR.

Mehr Infos:

Kontakt Alexandra Pötz: 0699 / 120 44 785

www.alexandrapoetz.at

