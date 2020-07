„Mit regionaler Küche – saisonalen Gerichten und natürlich auch mit Burgern - möchte ich meine Gäste verwöhnen. Natürlich gibt es bei uns auch Mittags-Menüs von Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr. Ein fixer Bestandteil unserer Speisekarte ist der Schnitzeltag jeden Mittwoch. Nach erfolgtem Restart mit meinem Team hoffe ich, dass wir über den Sommer zu unseren Themenabenden

Spanferkel vom Holzkohlengrill Stelzenessen Grillabende viele Gäste begrüßen dürfen.

Wir haben von Montag bis Freitag von 9 bis 23 Uhr geöffnet – Küche durchgehend von 11 bis 20 Uhr. Informationen dazu auf unserer Homepage oder via Facebook.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: Bernd Groiß 0664/99484722

b6-road-pub.eatbu.com

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

