„In unserem Haus erwarten Sie insgesamt 16 modern eingerichtete Zimmer in Massivholzbauweise inkl. kostenloser Parkmöglichkeit. Alle unsere Zimmer verfügen entweder über einen Balkon oder einen direkten Zugang zu Garten oder Terrasse, einen großen Fernseher sowie kostenlosen Internetzugang über WLAN.

Rauchen im Freien ist bei uns erlaubt. Auch ihre Haustiere sind willkommen. Wir bieten unseren Gästen ein vielfältiges Frühstücksbuffet. Angefangen von herzhaften Wurst- und Fleischwaren, bieten wir verschiedene Käsespezialitäten und selbstgemachte Aufstriche sowie Obst und Gemüse an. Auch hausgemachte Marmeladen und Mehlspeisen gehören zu unserem Angebot. In unserem Hofladen bieten wir hofeigene wie regionale Spezialitäten an. Das Sortiment reicht von Obst und Gemüse über Fleisch, Fisch und Milchprodukte, bis hin zu Mehlspeisen, Eingemachtem und Selbstgemachtem. Ein Teil des Sortiments kommt von unserem Bauernhof.

Wir konnten die ersten Monate dieses Jahres schon sehr gute Nächtigungszahlen erzielen. Leider mussten wir Mitte März sowie alle unserer Berufskollegen wegen der Corona Krise unseren Betrieb schließen.

Seit Ende Mai ist unser Hotel wieder geöffnet. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.hausundhof-oellerer.at

02276 / 2287

