Lukas Horak war nach seiner Ausbildung zum Koch und Patissier einige Jahre in renommierten Restaurants und Hotels unterwegs, um Erfahrung zu sammeln. Anfang des Jahres 2020 hat er sich entschieden, seinen Traum zu erfüllen und ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Seit 1. Mai ist die Patisserie mit Eissalon in Gramatneusiedl nun geöffnet und erfreut sich großem Interesse. Die Besonderheiten sind das frische und aus rein natürlichen Zutaten hergestellte Eis & Sorbet, sowie die kreativen Mehlspeisen, die fast ausschließlich aus Bio Zutaten gebacken werden. Bei N °11 wird sehr viel Wert auf die Qualität der Rohstoffe gelegt, für das Eis wird z.B. nur BIO Milch vom Bauern aus dem Ort verwendet. Die Schokolade und das Nougat kommen von Zotter und frisches Obst so gut es geht aus der Region. Wenn die Eissaison zu Ende ist, werden in der Backstube Weihnachtsgebäck und Lebkuchen gebacken, alles von Hand und mit vielen hochwertigen Zutaten – so wie früher.

„Sitzplätze gibt es bei Schönwetter in einem kleinen Schanigarten vorm Lokal, aufgrund der große Nachfrage steht eine Vergrößerung jedoch bereits im Raum“ so Lukas Horak. Öffnungszeiten sind Di. bis Sa. von 12:00 bis 19:00 und So. von 9:00 bis 19:00. Unterstützung holte sich der Jungunternehmer bei riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreichs.

Mehr Infos:

Kontakt: www.nachhaltignaschen.online

