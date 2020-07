Als kreative Perfektionistin und Dienstleisterin mit Hands-on-Mentalität ist für sie der Beruf der Hochzeitsplanerin der schönste überhaupt. So führt sie mit Know-how und Branchenwissen sowie dem richtigen Gespür für Details und Trends Paare durch das Labyrinth der Hochzeitsvorbereitungen.

„Mir ist besonders wichtig, dass ich meinen Kunden so viel von der Planung wie möglich abnehmen kann. Aus Erfahrung weiß ich, wie schön es ist, am Tag der eigenen Hochzeit, das Zepter aus der Hand zu geben und einfach nur die Zeit genießen zu können“, so Breitsching.

Rund 20 Jahre an Berufserfahrung im Koordinieren, Organisieren und Planen von kleinen als auch großen Veranstaltungen sowie Kongressen boten beste Grundvoraussetzungen, um als selbstständige Hochzeitsplanerin durchzustarten. Alles über die perfekte Hochzeitsorganisation erlernte die Eventmanagerin bei Branchenexperten. Seither begeistert sie Kunden aus Niederösterreich, Burgenland und Wien mit stimmungsvoll arrangierten Festen und Feiern.

Mehr Infos:

Kontakt Michaela Breitsching: 0664 123 2005

www.allesliebe-hochzeitsplanung.at

