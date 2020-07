Anfang 2020 eröffnete Melanie Trischitz ihre Naturlounge in Margarethen am Moos. Schon immer hat sie darauf geachtet, welche Produkte sie für die Körperpflege verwendet. Noch achtsamer wurde sie während ihrer ersten Schwangerschaft. Viele Cremen und Präparate dürfen zum Schutz des Kindes nicht verwendet werden, daher suchte sie nach Alternativen. Immer mehr tauchte sie ein in die „Welt der Natur.“ Doch Naturkosmetik ist nicht gleich Naturkosmetik. Deshalb wurde ihr Wunsch, einen Ort zu schaffen, an dem „wahre Naturkosmetik“ ihren Platz findet und leistbar ist, immer größer. „Persönliche Beratung ist mir enorm wichtig, da es bei der Körper- und Haarpflege kein Schubladen-Denken gibt. Die Haut und auch das Haar verändern sich ständig, entwickeln andere Pflegeansprüche und somit ist eine persönliche Kopfhaut-, Haut- und Haaranalyse besonders wichtig. So entstand der Wunsch, einen Naturfriseur samt Naturkosmetik-Shop zu eröffnen. Et voila, die Naturlounge entstand.“

Ein Highlight in der Naturlounge: Die Workshops. Für alle, die ihre Kosmetik, Hausapotheke, Waschmittel selbst herstellen möchten, werden sie ab September 2020 angeboten. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass mich mein Berufsweg hierhergebracht hat und ich in der Naturlounge nun all meine Wünsche, Ziele und Vorhaben umsetzen kann“, so die Friseurmeisterin. Der Naturkosmetikshop ist jeden Samstag von 11.00 bis 14.00 Uhr geöffnet.

Kontakt: www.naturlounge.at

