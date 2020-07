Marketing war schon immer eine Leidenschaft von Melanie Hetzer. Nun hat sie sich mit ihrer eigenen Online Marketing Beratung namens upgreat selbstständig gemacht. Nach zwei Masterstudien im In- und Ausland und Berufserfahrung in unterschiedlichen Rollen, zuletzt als Marketingleiterin für Österreich bei der Reisesuchmaschine Checkfelix, hat Melanie Hetzer viel wertvolle Erfahrung in ihrem Bereich gesammelt. Mit upgreat hilft sie nun Firmen, im Internet gefunden zu werden. „Die Online-Präsenz eines Unternehmens wird immer wichtiger. Erst kürzlich hat eine Studie gezeigt, dass 89 % aller Konsumenten sich vor einem Kauf im Internet über das Produkt informieren. Ein Produkt oder eine Dienstleistung kann noch so gut sein – aber wenn man im Internet nicht gefunden wird, entgeht einem eine Vielzahl an Kunden“, so die Gründerin. Diesem Problem will Melanie Hetzer Abhilfe schaffen. Mit maßgeschneiderten Lösungen kümmert sie sich um alles im Bereich Online Marketing, sei es Suchmaschinenoptimierung (SEO), Content Marketing oder Social Media Marketing. upgreat unterstützt von Analyse, über Strategie bis hin zur Durchführung.

Unterstützung holte sie sich von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, die sie begleitete.

Mehr Infos:

Kontakt Melanie Hetzer: 0664/2461133

office@upgreat.at

upgreat.at

