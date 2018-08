Alexander Kainz und Alexander Dietrich haben sich als Geschäftspartner gefunden. Dietrichs Wunsch nach einem eigenen Unternehmen wurde durch Kainz, der bereits selbstständig war (Geschäftsführer von Metalltechnik Kainz) bestärkt. Schnell bemerkten die beiden, dass sie voneinander profitieren können und gründeten im März dieses Jahres gemeinsam die Kommanditgesellschaft „Metallkunst by D & K KG“ mit Firmensitz in 3843 Dobersberg und der Werkstätte in 3852 Gastern.

Beide sind Meister im Metall- und Maschinenbau und haben viele Jahre Erfahrung in der Metallbranche. „Wir bieten unseren Kunden sämtliche Produkte aus Metall an, dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob ein kunstvolles Möbelstück, eine Stiege oder ein Geländer – bei uns sind Sie fachkundig beraten und Ihre Wünsche werden auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und umgesetzt“, erklärt Kainz.

„Von Skulpturen für den Garten über Hochwasserschutz bis zu Balkongeländern war bei unseren bisherigen Aufträgen schon alles dabei. Das macht unsere Arbeit besonders vielfältig und interessant“, so Dietrich. Gerne überlegen sich die Inhaber auch eigene Lösungen. „Uns ist wichtig die Vorstellungen unserer Kunden zu realisieren. Von der Planung bis zur Montage kommt alles aus einer Hand, somit bieten wir unseren Kunden einen unkomplizierten und sehr angenehmen Service.“

Mehr Infos

www. metalltechnik-kunst.at

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats