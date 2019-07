Nachdem Christian Frühwirth 15 Jahre in einer Firma für Gartenservice tätig war und dort viel Erfahrung in dieser Branche sammeln konnte, war es nun für ihn an der Zeit, sich mit seinem eigenen Unternehmen selbständig zu machen.

„Ich wollte schon lange im Bereich Gartenservice in die Selbstständigkeit treten. Im Mai 2019 war es dann soweit. riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreichs hat mir beim Start sehr geholfen und ist nach wie vor ein kompetenter Ansprechpartner“, so der Jungunternehmer über seinen Beginn als Firmeninhaber.

Sein Angebot kann sich sehen lassen, die Dienstleistungen decken den gesamten Gartenbereich ab: Hecken und Strauchschnitt, Rasen mähen, Laub entfernen, Rindenmulch decken. Auch Baumfällung (Baum fällen und Holz zerkleinern) und Entrümpelung (Entsorgen von wertlosen Gegenständen in Wohnungen, Kellern, Häuser, Sperrmüll) zählen zum Angebot.

„Ich bin für meine Zuverlässigkeit bekannt und biete meine gesamten Leistungen zu einem fairen Preis an. Mein Motto ist: ist der Kunde zufrieden, dann bin ich es auch“, so Frühwirth stolz.

Kontakt:

0650/2719292

christian.fruehwirth1906@outlook.com

