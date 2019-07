„Was ist Mediaplanung?“ fragte sich Edith Mayerhofer vor sieben Jahren und fand die Antwort: Ediths Traumberuf. Mediaplanung ist die strategische Planung und Umsetzung von Werbung – denn falsche Werbung kann viel Geld vernichten. Sieben Jahre lang lernte sie in renommierten Media-Agenturen in Wien das Handwerk von der Pike auf. Dabei begleitete sie ein Gedanke: „Es ist schade, dass es keine Media-Agentur für Klein- und Mittelunternehmen gibt. Gerade diese Unternehmen benötigen professionelle Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Werbung um das zumeist knappe Budget richtig einzusetzen – denn richtige Werbung, auch um kleines Budget, kann viel bewirken!“ Daher gründete Edith Mayerhofer 2019 EDIMA e.U. – die Media-Agentur für Klein- und Mittelunternehmen. Kleine Unternehmen stehen meist vor zeitlichen Herausforderungen. Sich neben dem eigentlichen Produkt und Buchhaltung etc. zusätzlich auch noch in Werbung einzudenken ist eine enorme Hürde. Edith Mayerhofer übernimmt das und sucht die perfekte Werbelösung. Mayerhofer behandelt jedes ihr anvertraute Werbebudget so, als wäre es ihr eigenes Geld. Das Budget wird eingesetzt um Werbung zu machen, die wirklich wirkt und auch kleinen Unternehmen zum Erfolg verhilft.

Kontakt:

0676 / 770 15 65

www.edima.at

